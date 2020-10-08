Вице-премьер Субботин: в Беларуси "оцифруют" всю землю





По словам Субботина, белорусские власти идут в направлении упрощения законов и технического совершенствования работы Государственного комитета по имуществу.





Нужно знать, где имущество





"Хотелось бы, чтобы человек, которому нужна справка, регистрация или переоформление документов, мог сделать это максимально комфортно для себя и быстро, минимально сталкиваясь с чиновничьим миром", - отметил вице-премьер.





При этом он выразил мнение, что переход к цифровизации самых разных отраслей отечественной экономики станет приоритетным в ближайшие пять лет.





"Цифра" сейчас идет во все отрасли, в том числе в сферу работы с землей, с недвижимостью. Мы подходим к тому моменту, когда начинает разрабатываться беспилотный транспорт - пассажирский, для сельского хозяйства, развивается точное земледелие", - констатировал Субботин.





После чего добавил, что таким образом получается огромное количество, работающих приложений, которыми может воспользоваться в работе своих электронных ресурсов Госкомимущество. Потому что в совокупности это позволит эффективно управлять имуществом.





"Для этого нужно как минимум знать, где это имущество находится, в каком состоянии, что с ним можно сделать - сдать в аренду, продать или просто избавляться от него. Сегодня все отслеживается онлайн", - напомнил заместитель главы правительства.





Контроль из космоса

"Говоря об одной из важнейших разработок, которая сейчас имеется в системе Госкомимущества, земельно-информационной системе, вице-премьер отметил, что она позволяет решать задачи по информационному обеспечению и автоматизации землеустройства", - отметили в пресс-службе правительства.





Данные, заложенные в систему, могут применяться при изъятии и предоставлении земельных участков, переводе земель из одной категории или вида в другие.





Теперь в информационной системе будет вплотную использоваться проведение мониторинга земель по данным аэро- и космосъемки. Это послужит также ведению государственного земельного кадастра, формированию отчета о состоянии и использовании земельных ресурсов страны.





В пресс-службе правительства обратили внимание, что теперь аграрии получат доступ к инструментам для ведения книги истории полей, получения почвенной карты. Белорусские сельскохозяйственные предприятия будут иметь информацию по кадастровой оцен и агрохимическим показателям земель вплоть до уровня отдельного рабочего участка.





В свою очередь председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич сообщил, в Беларуси планируют создать Национальный геопортал пространственных данных.





"То есть будет разработана единая программа, при этом пользователь сможет выбирать себе необходимые данные, они будут выдаваться в онлайн-режиме. Соответственно, это позволит автоматизировать многие процессы", - заверил он.







