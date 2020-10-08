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Топ-5 нарушений ретейла по данным МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало статистику мониторингов, которые прошли в этом году. Контрольно-аналитические мероприятия МАРТ провел более чем на 4,7 тыс. объектах.



Судя по данным министерства, на первом месте «просрочка». По этому поводу выдано 635 рекомендаций и 140 предписаний. Привлечены к ответственности 32 человека. Сумма штрафов — 3,2 тыс. рублей.

Другие нарушения касаются ценообразования. На втором месте нарушения по ценам на социально значимые товары. Выявлено 49 фактов.

Третье место — цены на сахар. 19 нарушений.

Четвертая позиция — цены на гречку. 15 нарушений.

Пятое место — цены на маски и дезсредства. 9 нарушений.
Officelife.media
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