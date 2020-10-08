Топ-5 нарушений ретейла по данным МАРТ









Судя по данным министерства, на первом месте «просрочка». По этому поводу выдано 635 рекомендаций и 140 предписаний. Привлечены к ответственности 32 человека. Сумма штрафов — 3,2 тыс. рублей.





Другие нарушения касаются ценообразования. На втором месте нарушения по ценам на социально значимые товары. Выявлено 49 фактов.





Третье место — цены на сахар. 19 нарушений.





Четвертая позиция — цены на гречку. 15 нарушений.





Пятое место — цены на маски и дезсредства. 9 нарушений.