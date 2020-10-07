У Меркель не хотят бить по слабому месту Путина / REUTERS





Канцлер Германии Ангела Меркель и ее европейские союзники готовятся наказать правительство Владимира Путина за отравление одного из его критиков. Но их планы, скорее всего, не произведут большого впечатления на Кремль.





Об этом пишет Bloomberg. Хотя ответные действия неизбежны, Евросоюз, скорее всего, ограничится заморозкой активов и запретом пересекать границу для определенных чиновников России. Об этом изданию рассказали неназванные чиновники, информированные о деталях дискуссии в Европе. Отказ от почти завершенного "Северного потока-2" остается главным слабым местом Путина. Но европейские лидеры, скорее всего, не будут бить по нему.





По словам эксперта учрежденного Кремлем Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, наказание чиновников служб безопасности России не будет иметь особого эффекта на Москву. Хотя если под санкции попадут крупные бизнесмены, это будет "больно".





Во вторник один из главных надзирателей за распространением химического оружия в мире подтвердил, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом под названием " Новичок". Эти выводы обязывают политиков ЕС что-то сделать, чтобы наказать Путина.





"Любое применение химического оружия - это серьезный акт, который не может остаться без последствий", - сказал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффан Зайберт после публикации выводов "Организации по запрету химического оружия".





Министр иностранных дел Хайко Маас в среду напомнил, что российское правительство ничего не сделало для того, чтобы расследовать эпизод с Навальным. Зато Москва выдвинула "абсурдные обвинения" вроде тех, что оппозиционер якобы сам себя отравил. Без удовлетворительных объяснений со стороны России, по словам Мааса, "нет другого пути, кроме как продемонстрировать четкую и откровенную международную реакцию". Об этом он заявил во время выступления перед Бундестагом.





Отравление Навального, который проходит реабилитацию в Берлине, обращает внимание на целую историю российской агрессии с момента оккупации украинского Крыма в 2014 году. Меркель продемонстрировала особую важность нового эпизода, проведав Навального в больнице после того, как он пришел в себя после комы.





Немецкие прокуроры также установили, что российское правительство причастно к кибератакам против Бундестага, которые произошли 5 лет назад, а также к скандальному убийству в парке в центре Берлина в 2019-ом. Суд по делу об этом убийстве начался в немецкой столице.





Немецкие чиновники не имеют никаких сомнений, что отравление Навального произошло по приказу высшего звена власти в России. Но они все равно не хотят отказываться от сдержанности, которая смущает союзников Германии, таких как США. В Берлине заявили, что любые действия должны происходить по согласию с ЕС. А европейские чиновники начали указывать на разницу между отравлением Навального и покушением на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании. Тогда из западных стран выдворили более 150 российских дипломатов.





Покушение на Скрипаля было совершено на британской территории. А вот Навального отравили в России. Это, по словам чиновников, может означать, что реакция должна быть не такой радикальной. Но даже так, новые санкции против России должны одобрить все 27 стран ЕС, что усложняет процесс принятия внешнеполитических решений.





В свою очередь, Навальный призвал ЕС запретить пересекать границу и заморозить активы людей из близкого окружения Путина. Именно их оппозиционер обвиняет в организации убийств и хищений ради сохранения власти Путина.





"Санкции против всей страны не работают. Важнее всего запретить въезд тем, кто получает выгоду от режима, а также заморозить их активы. Это олигархи и чиновники самого высокого уровня, близкое окружение Путина", - сказал Навальный.





Использование "Северного потока-2" для наказания Кремля тоже, по всей вероятности, не обсуждается. Бурные обсуждения возможности отказа от российского газопровода были подавлены Меркель, которая подчеркнула, что вопрос санкций против России нужно обсуждать на уровне ЕС. И что эпизод с Навальным - это не двусторонняя проблема в отношениях с Берлином.





После этих слов чиновники в Берлине стали чаще отрицать, что" Северный поток-2 " пострадает. В конце концов, отказ от ГТС не поддерживает миноритарный коалиционный партнер партии Меркель СДПГ. Министр экономики Петер Альтмайер, который редко отступает от позиции федеральной канцелярии, тоже заявил, что он против удара по российской "трубе".



