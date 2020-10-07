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Глупцы или мечтатели? В Минэкономики заявили о росте ВВП на 20% за 5 лет

Минэкономики Беларуси ожидает роста ВВП страны на 20% в ближайшую пятилетку Министр экономики Беларуси Александр Червяков считает возможным рост ВВП страны на 20% за 2021-2025 годы.

"Мы видим, что экономика может прирасти более чем на 20% за пятилетие. Мы планируем нарастить экспорт до $50 млрд в 2025 году (в 2019 году $42 млрд - ИФ), за пять лет привлечь более 200 млрд белорусских рублей (более $75 млрд по текущему курсу - ИФ) инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств", - сказал Червяков, перед заседанием президиума Совета министров, где обсуждается проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Министра цитирует госагентство БелТА.

Ранее сообщалось, что в 2017-2018 годах правительство Беларуси обсуждало поручение президента Александра Лукашенко об удвоении ВВП и доведении его до эквивалента $100 млрд в 2025 году.

Как сообщалось, правительство планирует рост ВВП в 2021 году на 1,8%.

В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2%, а по итогам января-августа текущего года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе первый вице-премьер Николай Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом.

Однако международные финорганизации и рейтинговые агентства прогнозируют падение ВВП Беларуси в 2020 году на уровне 3-4%. В дальнейшем в лучшем случае ожидается слабый восстановительный рост на уровне 1-1,5% в год в 2021-2022 годах. И то, не при этой власти.
Источник: interfax.by
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