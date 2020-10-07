Литва остановила выделение средств Беларуси в рамках программы ЕС

«Все выплаты были прекращены до получения от Еврокомиссии объяснений по очевидным рискам», — сообщила агентству Reuters представитель МВД Литвы Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, один из замороженных платежей составлял около € 3 млн.

Выплаты прекратились немедленно после обострения ситуации в Беларуси из опасений, что правительство страны будет использовать их не по назначению, уточнила Заборовска-Зданович.





Программа сотрудничества рассчитана на развитие регионов на границе между Беларусью, Литвой и Латвией.





ЕС планировал выделить на нее €18,4 млн в 2020 году, €10,7 млн в 2021 году и €3,5 млн в 2022—2024 годах.