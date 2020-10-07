В Беларуси началась кредитная накачка экономики

Оплатил этот бум заимствований Нацбанк, предоставивший банкам 2 трлн. рублей.





В третьей декаде августа в Беларуси возник ажиотажный спрос на иностранную валюту, а Национальный банк сообщил о значительном росте объемов кредитования в белорусских рублях, в связи с чем он прекратил предоставление банкам кредитов овернайт. Судя по опубликованным им данным о состоянии банковской системы РБ за август, рост объемов кредитования действительно произошел, причем постарались с заимствованиями, в основном, предприятия, а не население.





Так, задолженность государственных коммерческих предприятий в национальной валюте увеличилась на 574,1 млн. рублей и достигла 6,57 млрд. рублей. В то же время, аналогичная задолженность предприятий частного сектора экономики поднялась на 579,5 млн. рублей – до 7,79 млрд. рублей. В итоге юридические лица набрали кредитов за один месяц на 1,15 млрд. рублей.





При этом больше всего увеличился объем выдачи новых кредитов на срок от 6 до 12 месяцев: до 1,11 млрд. рублей с 0,69 млрд. рублей в июле. В то же время, новых кредитов на срок до 1 месяца было выдано банками всего на 235,7 млн. рублей, что ненамного больше данных за июль (204,9 млн. рублей).





Примерно так же обстояли дела и с кредитованием физических лиц. Там в наибольшей степени увеличился объем новых кредитов на срок свыше 3 лет: до 506 млн. рублей с 473,6 млн. рублей месяцем ранее. В то же время, сумма выданных новых кредитов на срок до 1 месяца даже сократилась: до 11,3 млн. рублей с 11,4 млн. рублей в июле.





В целом задолженность физических лиц перед белорусскими банками по потребительским кредитам увеличилась в августе примерно в 3 раза больше, чем в июле, то есть на 140,5 млн. рублей – до 5 884,2 млн. рублей. Прирост значительный, но примерно в 2 раза меньше, чем в апреле, когда люди активно брали рублевые кредиты после обвала курса рубля.





Задолженность физических лиц по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях увеличилась в августе на 129,4 млн. рублей – до 9 521,9 млн. рублей. Это примерно соответствует средним темпам роста в текущем году.





Кредиты вместо бюджетной поддержки





Таким образом, судя по приведенным данным, роста спроса на рублевые кредиты в целях проведения спекулятивных сделок на валютном рынке в августе практически не было. Произошло только вполне ожидаемое увеличение спроса на долгосрочные кредиты со стороны физических лиц для приобретения товаров длительного пользования.





Что касается юридических лиц, то они, похоже, просто увеличили объемы кредитования текущей хозяйственной деятельности.





То есть, похоже, что прирост рублевого кредитования предприятий в августе объяснялся, главным образом, не девальвационными ожиданиями, а ростом деловой активности и уровня поддержки государством экономики. Скорее всего, в связи с политическим кризисом в стране государственные банки увеличили кредитование предприятий, чтобы избежать возникновения проблем, которые могли бы привести к простоям предприятий.





Что касается действий Нацбанка, то он, скорее всего, решил ограничить объемы кредитования, опасаясь не спекуляций на валютном рынке, а перегрева экономики. Ведь с точки зрения спроса на валюту все равно, за счет чего он формируется. Впрочем, Нацбанк выделил коммерческим банкам весьма значительные средства: объем средств, привлеченных банками у него, вырос в августе на 2,03 млрд. рублей – до 2,86 млрд. рублей.





Росту спроса на кредиты со стороны предприятий, по-видимому, способствовало и правительство РБ, которое довольно экономно осуществляет бюджетные траты. Похоже, что правительство решило увеличить поддержку экономики после президентских выборов, но не за счет бюджета, а за счет увеличения объемов банковского кредитования.





В то же время, Нацбанк, который целью своей деятельности считает обеспечение стабильности финансовой сферы, попытался ограничить подобное кредитование, отказавшись от предоставления кредитов овернайт и значительно подняв ставки по кредитам на 7 дней, предоставляемым банкам на аукционах. То есть, он хотел, чтобы коммерческие банки увеличивали кредитование за свой счет, а не за его.





Как бы то ни было, кризис рублевой ликвидности, похоже, уже позади. В конце сентября Нацбанк даже не проводил аукцион по предоставлению банкам кредитов на семь дней. А некоторые банки объявили о возобновлении кредитования физических лиц, правда, по ставкам, намного – в 2-3 раза –превышающим докризисный уровень, то есть под 20-30% и выше. Это должно привести к резкому сокращению объемов рублевого кредитования.





Кризис банкам нипочем





В целом белорусские банки пережили первый август – месяц политического кризиса в стране, возникшего после президентских выборов, довольно неплохо. Их чистая прибыль в августе достигла 74,6 млн. рублей, что находится на уровне июля, хотя и ниже примерно на треть меньше, чем год назад.





Сумма необслуживаемых активов в коммерческих банках в августе выросла на 122,8 млн. рублей и достигла 3 524,6 млн. рублей. Но доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, сократилась до 5% с 5,1% на конец июля.





В настоящее время серьезных проблем в банковской системе страны в целом нет, хотя у отдельных банков они, возможно, имеются. В частности, непонятно, что происходит с Белгазпромбанком, собственники которого, похоже, не идут на переговоры с посаженным в нем Нацбанком руководством.





Теперь, когда стало ясно, что Россия не пыталась свергнуть Александра Лукашенко, и обе страны снова объявили о намерении углубить интеграцию, следовало бы выпустить арестованных сотрудников Белгазпромбанка и его экс-главу Виктора Бабарико. Российский Газпром, похоже, твердо намерен дождаться этого.





Как сообщил 2 октября премьер-министр РБ Роман Головченко в Палате представителей Национального собрания РБ, волна девальвационных ожиданий и негативных настроений в стране угасла, спрос на валюту упал, а ситуация на депозитном рынке стабилизировалась.





По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию на финансовом рынке под контролем.





Он также сообщил, что главная задача, которую поставил Лукашенко перед новым правительством, это не допустить падение экономики. В текущем году правительство собирается обеспечить сохранение ВВП на уровне прошлого года, а в 2021 году хочет поднять его на 1,8%.





Сделать это в условиях второй волны пандемии не просто, поэтому можно ожидать, что в последнем квартале текущего года правительство увеличит бюджетные расходы, а банки снова нарастят объемы кредитования. К новой девальвации рубля это не приведет, но способствовать его укреплению не будет.