Аккумуляторный завод хотят запустить в эксплуатацию в конце января





Сейчас на предприятии проходят пусконаладочные работы. Они возобновились после отмены 25 сентября распоряжения председателя облисполкома о приостановке строительства объекта, передает tut.by





— В течение двух-трех недель мы будем настраивать оборудование и далее перейдем к следующему этапу: будем приглашать представителей центра аналитического контроля для выполнения измерений, — рассказал Дмитрий Бутов.





Потом — процесс приемки и ввода в эксплуатацию:





— Планируется, что приемочная комиссия будет работать с конца декабря по конец января. Поэтому предварительно у нас в планах на конец января — ввод предприятия в эксплуатацию, но после подтверждения всех источников.





А что с референдумом?

Помните, Александр Лукашенко в июне обещал противникам строительства аккумуляторного завода, что судьбу предприятия решит местный референдум? Его пока не было, и судьбу предприятия, похоже, решают без него.





— Лично мое мнение: властью были предприняты очень многие шаги, которые способствовали организации и инициации этого референдума. Пока я не вижу, что представители инициативной группы [выступающие против строительства завода] воспользовались этой возможностью. Если они воспользуются, я не знаю, какими будут действия властей. Могут и проводить референдум параллельно, — прокомментировал Дмитрий Бутов.





Опасаться ли за экологию при пусконаладке и запуске?

На встрече с общественностью присутствовали также противники строительства.





— Скажите, кто-то понес наказание за то, что произошло во время предыдущей пусконаладки? В 178 раз было превышение по одному из источников по свинцу, — задала вопрос жительница Брестского района Татьяна Фесикова.





— Данное превышение было выявлено при первых пусках и в последующем устранено. Данный источник подтвердил через измерения свои проектные показатели. В соответствии с законодательством Минприроды был рассчитан вред по установленным таксам расчета вреда — и предприятие его уплатило, — ответил менеджер по экологии «Аккумуляторного альянса» Александр Юнкевич, подчеркнув, что ответственное лицо привлекли к ответственности.





— О каком превышении в абсолютной величине идет речь? Мы превысили по одному источнику около 200 грамм в годовом исчислении. Давайте с этого начнем. Настолько мизерное это пр ышение, — добавил Дмитрий Бутов.





Руководство «Аккумуляторного Альянса» подчеркивает: если предприятие превысит показатели по выбросам, завод работать не будет. Напомним, после корректировки проекта максимальный валовой выброс свинца не должен превышать 17 кг/год.





— Мы считаем, что в любом случае этот завод будет опасным — даже если он будет работать в рамках заявленных выбросов, — заявил на встрече правозащитник Роман Кисляк. — Мы по-прежнему против ввода в эксплуатацию этого предприятия. И я думаю, что жители Бреста и района все же выскажутся на референдуме по этому поводу.





Роман Кисляк также отметил, что инициативная группа продолжает работу по проведению местного референдума о судьбе предприятия. 29 сентября активисты отправили на согласование в райисполком вопрос, который они предлагают вынести на голосование. Звучит он так: «Согласны ли вы на размещение и ввод в эксплуатацию на территории Тельминского сельсовета завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО „Аккумуляторный альянс“ (бывшее ООО „АйПауэр“)?».





— Необходимо, чтобы они [райисполком] высказались, может ли быть проведен референдум с такой формулировкой вопроса. После этого мы проведем собрание и будем регистрировать инициативную группу. В Тельминском сельсовете в инициативной группе более 30 человек, по городу Бресту — более 80. Я думаю, что референдум будет, — сообщил Роман Кисляк.