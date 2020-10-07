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Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд по делу о "Северном потоке-2"

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром"на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.

Управление также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор.

Их регулятор также оштрафовал на $100 млн.
Источник: ТАСС
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