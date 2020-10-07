Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд по делу о "Северном потоке-2"
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать "Газпром"на 29 млрд злотых ($7,6 млрд). Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава управления Томаш Хрустный.
Управление также требует, чтобы сотрудничающие с российской газовой монополией пять европейских компаний расторгли партнерский договор.
Их регулятор также оштрафовал на $100 млн.
Источник: ТАСС
12:40 07/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение