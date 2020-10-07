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ДФР провел обыски у машрутчиков

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена противоправная деятельность минского общества с ограниченной ответственностью, которое оказывало услуги онлайн-заказа маршрутных такси. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, услугами столичной фирмы пользовались юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся пригородными и междугородними пассажирскими перевозками (в основном в Минской, Гродненской и Могилевской областях). Работники этой коммерческой структуры размещали информацию о маршрутах на специализированных сайтах и в мобильных приложениях, которые используются для заказа и бронирования пассажирских перевозок, обрабатывали поступающие от клиентов заказы и передавали информацию о пассажирах перевозчикам.

Компании-перевозчики оплачивали услуги онлайн-сервиса в основном наличными деньгами (отдавали определенный процент от стоимости проезда одного пассажира). Однако в бухгалтерском учете общества полученная выручка в полном объеме не отражалась.

Согласно сообщению, только за 2019 год обществом не учтено свыше 2 млн рублей, с которых не уплачено более 100 тыс. руб. налогов. "При этом первичные результаты расследования уголовного дела уже позволяют вести речь о десятках миллионов рублей сокрытой выручки и миллионах рублей неуплаченных налогов", -- уверяют в ДФР. - Водители маршруток выдавали кассовые чеки пассажирам только в случае их обращения. При этом, несмотря на практически полную загрузку микроавтобусов, в списках пассажиров внутриреспубликанской автомобильной перевозки указывалось их минимальное количество, оформлялись и недостоверные заказ-наряды".

По месту жительства подозреваемых и в офисных помещениях фирмы в Минской области, Гродно и Могилеве проведены обыски, наложен арест на имущество. В отношении трех лиц применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что перевозчик, который попал в поле зрения ДФР, занимает "доминирующее положение на отдельных направлениях пассажирских перевозок".
"Белорусский партизан"
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