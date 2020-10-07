Белорусы больше не могут анонимно пополнять кошельки Яндекс.Деньги

При этом пополнение «обезличенных» кошельков наличными попало под запрет после законодательных нововведений в России.





Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПС-Сбербанке, с начала года можно наблюдать «миграцию» из анонимных кошельков. Белорусов, которые провели идентификацию с января по август 2020 года, было в полтора раза больше, чем в тот же прошлогодний период.





После идентификации можно пользоваться всеми возможностями кошелька: совершать переводы другим людям, оплачивать покупки в любой точке мира и открывать счета в разных валютах. Деньги можно пересылать как на другие кошельки, так и на карты или банковские счета.





В БПС-Сбербанке, который на территории нашей страны обладает эксклюзивной возможностью проведения идентификации, составили портрет белорусского владельца кошелька Яндекс.Деньги (теперь сервис называется ЮMoney). Им оказался мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, который проживает в крупном городе.





Идентификация кошелька Яндекс.Деньги (ЮMoney) обычно стоит 10 рублей, при этом до 31 декабря 2020 года для граждан республики установлена символическая стоимость услуги равная 1 копейке. Резиденты других стран могут провести идентификацию кошелька только в банке по паспорту, в этом случае стоимость составит 30 рублей.





«Мы видим, как существенно вырос интерес к сервису, – отметила Исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко, – вместе с партнерами из ЮMoney мы решили установить срок действия выгодного предложения до конца года, поддержав, таким образом, пользователей, которые могут отреагировать на изменения законодательства. Поэтому если вы еще не идентифицировали свой кошелек, то самое время сделать это сейчас всего за 1 копейку и использовать возможности ЮMoney по-максимуму».





А вот анонимными кошельками пользоваться стало сложнее. В России законодательно введен запрет на их пополнение наличными, например, через платежные терминалы. Такой возможности тем самым лишились и владельцы кошельков из других стран, в том числе из Беларуси.





Подать заявку на идентификацию предлагают в интернет-банке «Сбербанк Онлайн». Те, кто не обладают картой БПС-Сбербанка, могут пройти процедуру регистрации через интернет в Межбанковской системе идентификации (МСИ), после чего бесплатно выпустить виртуальную карту, пополнить ее на любую сумму и персонализировать кошелек Яндекс.Деньги (теперь сервис называется ЮMoney).



