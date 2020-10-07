Проездные на три, семь и двадцать пять поездок появятся в Минске

Также изменится стоимость проездных. Соответствующее решение Мингорисполкома от 10 сентября 2020 года № 3037 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Проездные документы на одну, три, семь и 25 поездок в наземном общественном транспорте будут действительны в течение года.





Стоимость проездных билетов на год будет следующая:





На 1 поездку на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 0,65





на 1 вид транспорта автобус-экспресс 0,80





На 3 поездки на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 1,95





на 1 вид транспорта автобус-экспресс 2,40





На 7 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 4,55





на 1 вид транспорта автобус-экспресс 5,60





На 25 поездок на 3 вида транспорта автобус-троллейбус-трамвай 16,25





на 1 вид транспорта автобус-экспресс 20,0





Помимо этого, решением Мингорисполкома вводятся проездные документы на 100 поездок. Ими можно будет воспользоваться на протяжении 80 дней.





Такой проездной на автобус, троллейбус и трамвай будет стоить 53,95 руб. Также его можно будет приобрести только для использования в экспресс-автобусах за 66,4 руб.





Настоящее решение вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования, то есть с 12 октября.



