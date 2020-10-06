"Обналичить банковские карты": Кибер-партизаны готовятся обрушить банковскую систему
Банки скоро могут стать новой жертвой Кибер-партизан.
«Все это время «синяя команда» [хакеров] трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, — пишут «Кибер Партизаны» в своем телеграм-канале сегодня, 6 октября — Как вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы.
Рекомендации:
- До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.
- Обналичить банковские карты.
- Отозвать депозиты со счетов государственных банков.
Незамедлительно!
До 17:00 этой пятницы со стороны «Кибер Партизан» угрозы для банковской системы нет».
17:55 06/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение