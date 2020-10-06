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"Обналичить банковские карты": Кибер-партизаны готовятся обрушить банковскую систему

Банки скоро могут стать новой жертвой Кибер-партизан.

"Обналичить банковские карты": Кибер-партизаны готовятся обрушить банковскую систему
«Все это время «синяя команда» [хакеров] трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, — пишут «Кибер Партизаны» в своем телеграм-канале сегодня, 6 октября — Как вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы. 

Рекомендации: 

- До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.

- Обналичить банковские карты.

- Отозвать депозиты со счетов государственных банков.

Незамедлительно!

До 17:00 этой пятницы со стороны «Кибер Партизан» угрозы для банковской системы нет».
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