«Все это время «синяя команда» [хакеров] трудилась над вредоносным ПО для банковских систем, — пишут «Кибер Партизаны» в своем телеграм-канале сегодня, 6 октября — Как вы уже догадались, это троян, который рассчитан на массовое внедрение в банкоматы.





Рекомендации:





- До конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников.





- Обналичить банковские карты.





- Отозвать депозиты со счетов государственных банков.





Незамедлительно!





До 17:00 этой пятницы со стороны «Кибер Партизан» угрозы для банковской системы нет».







