Шакутин крайний справа





Ранее стартовала аналогичная процедура в отношении головной структуры этого холдинга известного бизнесмена — «Салео-управляющая компания холдинга».





Компания «Салео-Гомель», созданная в результате объединения заводов «Хорда-Гидравлика» и переданного государством в 2014 году Шакутину ОАО «Гидропривод», сама обратилась в Экономический суд Гомельской области.





Как было озвучено на заседании суда, кредиторская задолженность «Салео-Гомель» на 1 июля 2020 года составила 86 млн рублей и «выручки предприятия недостаточно для обеспечения сырьем и погашения кредиторской задолженности».





Было отмечено: если основные кредиторы, в число которых входят «Белинвестбанк», «АСБ «Беларусбанк» и «Гомельэнерго», «обратят взыскание на заложенное имущество, то предприятие не сможет выполнить свои обязательства».





При этом «Салео-Гомель» работает с убытками, рост просроченной задолженности увеличивается, «неплатежеспособность предприятия приобретает устойчивый характер».





Так как переговоры по реструктуризации долга с банками и основными кредиторами не привели к положительному результату, а «учредители не имеют возможности оказать финансовую помощь», было принято решение провести финансовое оздоровление предприятия через судебную санацию. Решение о ней примет суд после завершении защитного периода, действующего до 3 ноября 2020 года.





Как говорится в судебных документах, представитель «Салео-управляющая компания холдинга», в состав которого входит «Салео-Гомель», поддержал заявление о банкротстве должника, «чтобы сохранить трудовой коллектив и уникальное производство».





Между тем, сама головная структура холдинга Шакутина находится в процедуре банкротства.





Производство по делу было начато в июле, а в конце сентября после завершения защитного периода Экономический суд г. Минска открыл в отношении «Салео-управляющая компания холдинга» конкурсное производство и начал подготовку к судебному разбирательству с участием еще более многочисленных кредиторов. Оно назначено на 21 января 2020 года.





Холдинг «Салео», основным акционером которого является экс-сенатор Александр Шакутин, начал формироваться с 2014 года для развития в Беларуси производства гидравлики для машиностроительной отрасли. Его головным предприятием стал бывший Дзержинский мотороремонтный завод, приватизированный в 2011 году с участием Александра Шакутина и его партнеров.





В 2014 году холдинг «Салео» по указу Лукашенко приобрел акции двух госзаводов – кобринского «Гидромаша» и гомельского «Гидропривода». Они вошли в состав холдинга как «Салео-Кобрин» и «Салео-Гомель». Покупатель обязался сохранить профиль, нарастить объемы выпуска и вложить по несколько десятков миллионов долларов в их модернизацию.