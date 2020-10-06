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S&P - о кредитных рейтингах Беларуси: прогноз негативный

Сохранение негативного прогноза отражает риски для стабильности белорусской финансовой системы, говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси с негативным прогнозом. Эксперты полагают, что санкции Евросоюза, пандемия коронавируса и нестабильная ситуация внутри страны окажут пагубное влияние на экономику.

Международное рейтинговое агенство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валютах на уровне В с «негативным» прогнозом. 

«Сохранение негативного прогноза отражает риски для стабильности финансовой системы, учитывая недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту. 

По мнению аналитиков, санкции, объявленные ЕС, неустойчивые настроения в отношении развивающихся рынков и сравнительно слабые экономические показатели, в том числе из-за пандемии COVID-19, отразятся на доступе Беларуси к иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы», - говорится в пресс-релизе белорусского Минфина, который сообщил о подтверждении рейтингов.

Агентство понизило прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси со «стабильного» на «негативный», находящегося на уровне «В/В» в начале сентября. Негативный прогноз «отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы» Беларуси.

По прогнозу агентства, в этом году ВВП страны упадет на 3%. 

Однако белорусское правительство не планирует спад экономики. На заседании президиума Совмина Беларуси на минувшей неделе было заявлено, что в будущем году рост валового внутреннего продукта должен составить 1,8%. А ВВП в 2020 году планируется сохранить на уровне 2019 года, т.е. вообще без спада. 

Но мировые экономисты в этот прогноз не верят. 
Источник: thinktanks.by
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