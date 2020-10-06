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Заико: Прекратить транзитные операции со странами Балтии - это уже выстрел себе не в ногу, а в голову

Известный эксперт объяснил, чем чреват для Беларуси отказ от грузопотока стран Балтии.

Александр Лукашенко в понедельник во время встречи с председателем ГТК Юрием Сенько сказал, что транзит грузов из Литвы и Латвии через Беларусь составляет 40%, и предупредил о том, что «если мы возьмемся за этот поток (грузоперевозок — «С»), то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть».

Узнали у эксперта, как могут отразиться подобные меры на самой Беларуси.

—  Позиция «без ущерба для Беларуси» в данном случае не годится. Потому что сокращение внешне-торговых операций, в том числе и транзитных, в любом случае нанесет ущерб не только Латвии и Литве, но и Беларуси, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасціі» руководитель  аналитического  центра «Стратегия» Леонид Заико.

Он считает подобные угрозы странам Балтии «политическими фантазиями» и не советуют закрывать страну.

— Есть такая техника подсчета средств, которые оставляют дальнобойщики, следуя через Беларусь, где они покупают топливо,  завтракают, обедают и ужинают и прочее.

Я думаю, потери будут примерно симметричными. Литва и Латвия и даже Польша смогут воспользоваться другими коридорами, например, через Украину или Россию.

Угрожать, что  «кого-то посадят на голодный паек» — это из области политических фантазий. Международные экономические отношения всегда взаимосвязаны. Вообще, глупо закрывать страну, — отметил известный экономист.

Он не считает и адресным вопрос Лукашенко председателю ГТК о том, что, «надо предпринять в ближайшее время, чтобы удержать экономику в этом году». 

— Вопросы можно адресовать кому угодно, и главе таможенного комитета, и главе налоговой.  Другое дело, что они будут крайне смущены, потому что это не их дело, считать статистические показатели по экспортно-импортным операциям и определить девиацию трансфера.

Вообще таможенная служба должна способствовать как можно большему транзиту через территорию Беларуси. Прекращать транзитные операции со странами Балтии — это выстрел себе даже не в ногу, а, боюсь, что в голову. Я не в восторге сейчас от того, что делает руководство Литвы, но нам не надо делать параллельные глупости, — советует эксперт.
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