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Нацбанк Кыргыстана рекомендовал коммерческим банкам приостановить работу

Нацбанк Кыргыстана рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября приостановить работу и усилить меры безопасности.


Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу НБ РБ.

"Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба кабмина сообщила, что правительство Киргизии продолжает работать в особом режиме, передает ТАСС.

"Правительство Кыргызской Республики работает в особом режиме. Профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка", - говорится в сообщении.

При этом фактическое местонахождение состава правительства не указывается.

Накануне на акцию протеста на центральной площади Бишкека вышли представители партий, потерпевших поражение на парламентских выборах 4 октября. Ближе к концу дня сотрудники правоохранительных органов с помощью спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули, приступили к разгону митингующих.

После шестичасового противостояния демонстранты захватили здание парламента и администрации президента. Во вторник утром манифестанты захватили здания правительства, столичной мэрии и Генеральной прокуратуры.
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