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Клиенты «Пенсионных гарантий» получили два месяца для предъявления претензий

Экономический суд Минской области открыл конкурсное производство в отношении страхового общества «Пенсионные гарантии», сообщает главное управление страхового надзора Минфина.


Срок для предъявления требований к компании установлен в течение 2 месяцев со дня опубликования сообщения об открытии конкурсного производства.

27 августа управляющим по делу об экономической несостоятельности ОАСО «Пенсионные гарантии» назначено ООО «Управляющая компания «СОВЕТНИК».

Как сообщалось, акционеры ОАСО «Пенсионные гарантии» приняли решение о ликвидации страхового общества 1 мая 2019 года. Ликвидатором была назначена Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ».

Однако уже через месяц акционеры приняли решение о замене ликвидатора на кризис-менеджера Ксению Жих.

Минфин тогда сообщал, что, согласно действующему законодательству, при ликвидации юрлица требования кредиторов предъявляются ликвидатору, который принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации, устанавливает очередность удовлетворения их требований.
Officelife.media
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