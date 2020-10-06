Авиакомпания «МАУ» закрывает офис в Минске









В компании пояснили такой шаг сокращением штата и уменьшением расходов.





Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынкуы.





Причиной принятия такого решения наблюдательным советом компании стало сокращение штата сотрудников МАУ и уменьшение расходов на представительства.





Представительства МАУ расположены в Ашхабаде (столица Туркменистана), Ташкенте (столице Узбекистана) и в Минске (столице Беларуси).





В связи с объявленным из-за пандемии коронавируса карантином МАУ понесла $60 млн убытков и вынуждена была уволить 900 работников.