Авиакомпания «МАУ» закрывает офис в Минске
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» объявила о прекращении деятельности своих представительств в Беларуси, Туркменистане и Узбекистане.
В компании пояснили такой шаг сокращением штата и уменьшением расходов.
Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынкуы.
Причиной принятия такого решения наблюдательным советом компании стало сокращение штата сотрудников МАУ и уменьшение расходов на представительства.
Представительства МАУ расположены в Ашхабаде (столица Туркменистана), Ташкенте (столице Узбекистана) и в Минске (столице Беларуси).
В связи с объявленным из-за пандемии коронавируса карантином МАУ понесла $60 млн убытков и вынуждена была уволить 900 работников.
09:00 06/10/2020
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