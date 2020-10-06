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Авиакомпания «МАУ» закрывает офис в Минске

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» объявила о прекращении деятельности своих представительств в Беларуси, Туркменистане и Узбекистане.



В компании пояснили такой шаг сокращением штата и уменьшением расходов.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынкуы.

Причиной принятия такого решения наблюдательным советом компании стало сокращение штата сотрудников МАУ и уменьшение расходов на представительства.

Представительства МАУ расположены в Ашхабаде (столица Туркменистана), Ташкенте (столице Узбекистана) и в Минске (столице Беларуси).

В связи с объявленным из-за пандемии коронавируса карантином МАУ понесла $60 млн убытков и вынуждена была уволить 900 работников.
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