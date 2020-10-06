В документе говорится, что белорусское правительство соглашается с предложением Министерства финансов об осуществлении дополнительной подписки на 11 392 акции Международной финансовой корпорации стоимостью $1 тыс. каждая на общую сумму $11,392 млн.





Минфину поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подпиской.



