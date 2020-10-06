Эксперты: Средняя зарплата в Беларуси упадет до уровня $400

Если в белорусской валюте падение зарплаты не очень существенное, то в пересчете на доллары по теперешнему курсу оказывается, что средний заработок снизился меньше пресловутых $500.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, какими они видят среднюю зарплату в Беларуси в следующем году.

«Зарплата вернется к уровню, к которому она стремится уже больше 10 лет»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что средний заработок продолжит падение.





«Зарплаты будут падать и весьма существенно. В том числе, в связи с исходом за границу айтишников, которые, как известно, у нас самая оплачиваемая категория работников. Будут падать зарплаты и в банковским секторе: уменьшается объем кредитования – соответственно меньше доходов у банков и меньше бонусов у работников», – сказал Марголин.





По нескольким причинам не ожидается роста объемов производства на обычных промышленных предприятиях.





«Кроме того, думаю, что белорусскому рублю предстоит как минимум еще одна волна падения. Когда у власти нет легитимности, когда нет доверия со стороны инвесторов, спрос на валюту будет расти, а предложение – падать. Думаю, до конца года белорусский рубль по отношению к доллару еще процентов 10 потеряет. А значит это отразится и на зарплатах», – считает Марголин.





В последнее время средняя зарплата в Беларуси держалась на уровне пресловутых 500 долларов. Какой она будет в 2021-м году?





«Средняя зарплата белорусов вернется к тому уровню, к которому она постоянно стремится на протяжении уже больше 10 лет – к 400 долларам. Периодически зарплата подрастает, но затем все равно возвращается к прежней отметке», – отметил экономист.

«В 2021-м средняя зарплата будет меньше 400 долларов»

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии UDF.BY отметил, что политические события в стране не дают оснований для позитивного прогноза.





«На фоне происходящих в стране событий после президентских выборов вряд ли кто-то даст точный ответ на вопрос о размере средней зарплаты в следующем году. Сказать можно с уверенностью только одно: зарплаты, конечно, уменьшатся. Падение будет не только к концу этого года, но и на протяжении следующего – притом существенное», – сказал Шлындиков.





Его прогноз следующий:





«Мне кажется, в 2021-м средняя зарплата будет меньше 400 долларов».





Шлындиков констатировал, что белорусская экономика оказалась в «ужасном состоянии», из-за стагнации, коронакризиса и событий после президентских выборов.

«Беларусь в долгах как в шелках. Деньги нужно отдавать, а отдавать нечем. Ничего хорошего нас не ждет», – полагает Шлындиков.





Недавно Александр Лукашенко вновь потребовал, чтобы зарплата у бюджетников составила не менее 80% от средней по стране. Реально ли это осуществить?





«Эту задачу, может быть, и выполнят. Но дело в том, что падение белорусского рубля ускорится, поэтому номинальный рост зарплат бюджетников на самом деле будет означать их сокращение», – сказал Шлындиков.

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