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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Индекс экономических настроений вновь отрицательный

По новым данным Нацбанка, сводный индекс экономических настроений в Беларуси вновь отрицательный. По итогам сентября — минус 5,5.



Самый большой пессимизм наблюдается в сфере транспорта — минус 16,3. Основная причина — проблема с заказами на внешнем рынке. Почти то же самое в строительстве — минус 16,1. Игроки рынка не ожидают больших объемов подряда за рубежом.

В торговля индекс составил минус 11,5. Ожидается падение товарооборота.

В промышленности индекс положительный — 1,7, хотя есть пессимизм по экспортным заказам.

Как сообщалось, летом индекс вышел в положительное значение. Тогда же позитивные настроения были в промышленности. Но сейчас, несмотря на положительный показатель, индекс снизился.
Officelife.media
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