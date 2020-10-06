Индекс экономических настроений вновь отрицательный









Самый большой пессимизм наблюдается в сфере транспорта — минус 16,3. Основная причина — проблема с заказами на внешнем рынке. Почти то же самое в строительстве — минус 16,1. Игроки рынка не ожидают больших объемов подряда за рубежом.





В торговля индекс составил минус 11,5. Ожидается падение товарооборота.





В промышленности индекс положительный — 1,7, хотя есть пессимизм по экспортным заказам.





Как сообщалось, летом индекс вышел в положительное значение. Тогда же позитивные настроения были в промышленности. Но сейчас, несмотря на положительный показатель, индекс снизился.