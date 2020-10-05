+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Руководитель ГТК прокомментировал причины соблюдения режима "бестоварного ввоза"

Государственный таможенный комитет продолжит применять на границе режим «бестоварного ввоза» из-за сложной эпидемической обстановки и ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в ряде стран.

Об этом журналистам рассказал председатель ГТК Юрий Сенько, пишет  officelife.media

По его словам, таможенная служба выполняет все санитарные нормы, требующиеся в условиях пандемии, чтобы исключить перемещение товаров, которые могут повлиять на безопасность людей. Именно поэтому сейчас действуют документы, дающие возможность гражданам перемещать через границу лишь товары для личного пользования.

Руководитель ГТК пояснил, что если товары предназначены для коммерческого использования, то нужно либо уплатить таможенную пошлину, либо гражданин возвращает их, сдает на хранение.


«Такие более жесткие условия введены во многих странах. В ЕС, например, нельзя ввезти бутерброд, его заставят выбросить в специальный контейнер. То есть каждая страна защищает свой импорт, безопасность, порядок», — аргументировал Сенько.

Он уточнил, что ограничения касаются в первую очередь продуктов питания. Именно через них могут передаваться инфекции, так как на границе не проводится санобработка каждого товара.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]