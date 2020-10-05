Об этом журналистам рассказал председатель ГТК Юрий Сенько, пишет officelife.media





По его словам, таможенная служба выполняет все санитарные нормы, требующиеся в условиях пандемии, чтобы исключить перемещение товаров, которые могут повлиять на безопасность людей. Именно поэтому сейчас действуют документы, дающие возможность гражданам перемещать через границу лишь товары для личного пользования.





Руководитель ГТК пояснил, что если товары предназначены для коммерческого использования, то нужно либо уплатить таможенную пошлину, либо гражданин возвращает их, сдает на хранение.









«Такие более жесткие условия введены во многих странах. В ЕС, например, нельзя ввезти бутерброд, его заставят выбросить в специальный контейнер. То есть каждая страна защищает свой импорт, безопасность, порядок», — аргументировал Сенько.





Он уточнил, что ограничения касаются в первую очередь продуктов питания. Именно через них могут передаваться инфекции, так как на границе не проводится санобработка каждого товара.