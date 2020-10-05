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БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути

Белорусская калийная компания впервые отправила хлористый калий в Китай по Северному морскому пути.


5 октября два судна с грузом, вышедшие из Клайпеды, прибыли в Китай через Северный Ледовитый океан и Берингов пролив, сообщает пресс-служба БКК.

Срок доставки груза по этому маршруту в полтора раза меньше, чем по традиционному, что позволило существенно уменьшить расходы на фрахт.

«Этот смелый проект подчеркивает стремление к БКК к постоянному повышению качества сервиса, но кроме того – вносит свой значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы «Один пояс, один путь», – говорится в сообщении БКК.
reform.by
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