Об этом заявил журналистам председатель ГТК Юрий Сенько по итогам встречи с Лукашенко, где обсуждалась, в частности, тема переориентации белорусских грузов с балтийского направления на российское.





Лукашенко спросил о ситуации на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной. «Особенно что касается двух балтийских государств — Литвы и Латвии, — сказал он. — Как вы мне докладываете, почти 40% грузовиков, которые везут грузы в Беларусь, в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть».





Во время встречи Лукашенко указал на необходимость больше задействовать транспортно-логистические центры Беларуси. "У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси" - сказал Лукашенко.





"Беларусь готова многие работы и функции выполнять на территории своей страны. В том числе и те работы, которые традиционно оказывались для нашего бизнеса за границей - в Литве, Польше. У нас построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, дроблением товаров, маркировкой, сортировкой - все это возможно, эти процессы законодательно урегулированы", - пояснил после встречи руководитель ГТК.