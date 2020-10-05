С начала октября значение корзины валют выросло на 0,20%.





Курс доллара поднялся всего на 0,0038 BYN до 2,6188 BYN/USD.





Курс евро вырос на 0,0081 BYN до 3,0762 BYN/EUR и оказался на максимуме с начала октября.





Курс российского рубля подрос лишь на 0,0014 BYN до 3,3493 BYN/100 RUB.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил сентябрь укреплением ко всем основным конкурентам, но потери августа отыграть не удалось:





курс доллара −0,0312 BYN (−1,18%);

курс евро −0,0871 BYN (−2,76%);

курс российского рубля −0,2626 BYN (−7,30%);

валютная корзина −4,59%.





Центробанк России

Российский рубль незначительно подешевел к доллару и евро на валютной бирже в Москве.





Банк России принял решение повысить официальный курс доллара на завтра лишь на 4 копейки 78,1281 российских рублей, официальный курс евро на завтра поднялся всего на 8 копеек до 91,6599 российских рублей.





Напомним, что недавно курс евро установил исторический максимум — 93,0237 российских рублей.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро:





курс доллара подскочил на 4,60 RUB (+5,24%);

курс евро рванул вверх на 4,98 RUB (+6,75%).



