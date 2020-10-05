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Минфин не исключает, что бюджет-2021 будет сформирован с дефицитом не менее 2% ВВП

Республиканский бюджет Беларуси в 2021 году будет сформирован с дефицитом, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов.

"Да, он сохранится с дефицитом", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь-1", вышедшем в эфир в воскресенье.

"Это, в общем-то, нормальная практика для того, чтобы не допустить волнообразного снижения либо расходов, либо выполнения каких-то обязательств", - заметил глава Минфина.

Он обратил внимание, что в России дефицит бюджета ожидают более 2% к ВВП, "при всем притом, что у них есть доходы от нефтяного сектора, есть газовые доходы".

Ожидаемый дефицит бюджета Беларуси в 2021 году Селиверстов не назвал, но предположил, что "меньше (чем в России – Прим.), наверно, тоже не будет".

Глава Минфина также сообщил, что в октябре проект бюджета должен быть доработан на площадке правительства и "к ноябрю – направлен главе государства".

Как сообщалось, республиканский бюджет Беларуси в январе-августе 2020 года исполнен с дефицитом Br1,54 млрд (1,7% ВВП). Республиканский бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом Br0,9 млрд, или 0,7% прогнозного ВВП.

Минфин Беларуси не исключает роста дефицита республиканского бюджета в 2020 году до Br5 млрд.
Интерфакс
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