В Министерстве финансов рассказали, во сколько Беларуси обошелся коронавирус
Министр финансов Юрий Селиверстов в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал, что коронавирусная инфекция обошлась Беларуси «в миллиард». Правда он не уточнил, в долларах или рублях.
— Сегодня, наверное, все меры поддержки, и бюджетные, и что банки помогли субъектам хозяйствования — они уже где-то превышают миллиард, — заявил министр.
При этом он не уточнил, речь о долларах или рублях.
Вместе с тем глава Минфина отметил, что часть этих средств — возвратная, они были предоставлены для поддержки предприятий.
— Нельзя сказать, что их отдали и больше не будет, — подчеркнул он.
По состоянию на 4 октября в Беларуси зарегистрированы 80295 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов
10:08 05/10/2020
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