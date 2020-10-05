



— Сегодня, наверное, все меры поддержки, и бюджетные, и что банки помогли субъектам хозяйствования — они уже где-то превышают миллиард, — заявил министр.





При этом он не уточнил, речь о долларах или рублях.





Вместе с тем глава Минфина отметил, что часть этих средств — возвратная, они были предоставлены для поддержки предприятий.





— Нельзя сказать, что их отдали и больше не будет, — подчеркнул он.





По состоянию на 4 октября в Беларуси зарегистрированы 80295 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 857 пациентов