В Беларуси строится ветряк-чемпион

До сих пор самым высоким и мощным ветряком в Беларуси считался электрогенератор, возведенный в 2017 году в Новогрудском районе возле деревни Большие Лезневичи. Высота его башни составляет 117 метров, а мощность 3,3 МВт.





Верхняя точка лопастей ранее построенного гиганта составляет около 180 метров, а их размах – 112 метров, пишет ej.by





Новый ветряк-чемпион строится возле деревни Копачи Мстиславского района Могилевской области. Как сообщили в белорусско-швейцарской компании «ТДФ Экотех», высота ветроэнергетической установки составит 142 метра, а мощность – 3,4 МВт. При этом верхняя точка лопастей нового белорусского «чемпиона» достигнет 210 метров, а их размах – 136 метров.





Предполагается, что на ветряке будет использована силовая установка датской компании Vestas.





Как пояснили специалисты, высота свыше 120 метров является оптимальной для работы ветрогенераторов, так как на ней постоянно дуют сильные ветра.





Планируется, что строительство самого высокого и мощного ветряка в Беларуси будет завершено уже в конце декабря.





Примечательно, что это не первый объект возобновляемой энергетики, построенный в текущем году в Мстиславском районе. В ближайшее время там около деревни Асмоловичи будет сдан в эксплуатацию солнечный парк установленной мощностью 1,6 МВт.



