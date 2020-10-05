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Кто и сколько давал Беларуси взаймы в 2020-м?

По данным Министерства финансов внешний госдолг Беларуси на 1 сентября 2020 составил $17,7 млрд.

Кто и сколько давал Беларуси взаймы в 2020-м?
С начала года он вырос на $0,6 млрд. Из расчета на каждого жителя страны он составляет $1881. Myfin.by наглядно показывает, кто и сколько одалживал Беларуси в 2020-м.

Основным кредитором страны по данным на 1 сентября пока остается не Россия или Китай, а инвесторы, купившие валютные облигации Беларуси на внешних рынках. До начала выборов Беларусь сумела успешно разместить валютных облигаций на сумму около $1,4 млрд. Российское правительство и банки заняли второе место с общей суммой выданных кредитов в размере $429,2 млн. Третье место досталось Экспортно-импортному банку Китая с суммой в $56,2 млн.

Инфографика: Myfin.by

Что в итоге?

Вероятно, по итогам года пальму первенства перехватит Россия, одобрившая выделение кредита в размере $1,5 млрд белорусским властям. Из них около $1 млрд должно поступить до конца 2020 года. Правда, данный кредит оказался с рядом интересных условий.

Дополнительное финансирование на внешних рынках в странах запада до конца года практически невозможно из-за опасений инвесторов по поводу санкций и общей общественно-политической ситуации в стране.
Владимир Лужнёв
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