Основатели MSQRD номинированы на премию «Человек года-2020»

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Андрей Янчуревич.

— Родоначальники масок для инстаграма MSQRD создали новый успешный проект, ставший событием в цифровом мире, — приложение для медитации и здорового сна Loona, — говорится на сайте GO.





Приложение Loóna для сна появилось в AppStore в августе прошлого года. Разработчики позиционируют приложение как гид, который «отправит вас в ночное путешествие». В приложении можно выбрать сцену, соответствующую настроению, и начать расслабляться «раскрашивая волшебные локации». Loóna представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и storytelling. Всё вместе помогает создать условия для сна. Рейтинг приложения в Google Play — 4,8, в App Store — 4,9.





Кандидатов для голосования за звание «Человек года — 2020» выбрали читатели GO, пишет dev.by Премия будет вручаться в десяти номинациях. На премию в номинации «Бизнесмен года» помимо основателей MSQRD претендуют глава Сбербанка Герман Греф, вице-президент Mail.ru Group Егор Абрамец, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, заместитель гендиректора S7 Group по инновациям Дмитрий Чуйко.



