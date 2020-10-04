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Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

81-летний Кендзо Такада скончался в США от коронавирусной инфекции. Он считается одним из наиболее ярких и продуктивных дизайнеров одежды конца ХХ века.

4 октября во французском городе Нейи-сюр-Сен умер 81-летний японский модельер, создатель бренда Kenzo Кендзо Такада. Об этом агентству AFP сообщил его пресс-секретарь.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

В официальном сообщении о смерти Такады его называют "создателем 8000 дизайнов".

Он был первым японским модельером, постоянно работавшим в Париже. Бренд, который впоследствии стал всемирно известным, Такада зарегистрировал в 1970 году.

Его работы отличали особо яркие, "цветочные" принты.

Вначале дизайнер занимался только женской модой; первую линию для мужчин он создал в 1983 году. С 1988 года Kenzo выпускает парфюмерию.

В 1999 году Такада объявил об уходе из модного дома, который к тому времени принадлежал концерну LVMH, и занялся авторскими проектами.
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