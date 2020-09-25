Коммунальники шлют письма на работу людям, которые не оплатили ЖКУ





Некоторое время семья Владислава отсутствовала в стране, а когда вернулись сюда, оказалось, что на работу парню пришло письмо из расчетно-справочного центра с жалобой, что он 2 месяца не платит за коммунальные услуги, и просьбой ознакомить его с этой информацией под подпись.





— Я работаю в айтишной компании разработчиком. На общую электронную пришло письмо из РСЦ. Его видел и я, и другие сотрудники, — рассказывает парень.





В нем написано, что на предприятии работает такой-то гражданин, зарегистрированный в жилом помещении по такому-то адресу в городе Гомеле. «Просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 25.09.2020 составляет 91,23 рубля. В добровольном порядке задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги не погашена».









Дальше РСЦ просит под подпись ознакомить работника с этой информацией.





За 2 месяца кроме основного долга накапала еще и пеня 12,39 рубля. Сейчас парень в сумме должен 103,62 рубля.





— Мы просто забыли оплатить, а не сделали это из каких-либо других соображений, — поясняет молодой человек. — Пришло такое письмо в компанию только на меня или еще на кого-то — я не знаю. У нас обсудили эту ситуацию и написали ответ РСЦ, мол, не обязаны вручать работникам такие документы. То есть компания в это всё решила не вмешиваться.





Владислав говорит, что в расчетный центр он пока не перезванивал и никак не пытался решить этот вопрос. Но говорит, что собирается разобраться, что это за письмо.









Судя по повышенному вниманию со стороны коммунальных служб, последние два месяца некоторые просрочили оплату ЖКУ — кто-то по финансовым причинам, кто-то забыл, а у кого-то были иные соображения на этот счет. Некоторым из РСЦ позвонили уже на следующий день после окончания положенного срока оплаты коммуналки — 26 числа. Многие получили письменные уведомления. Людей предупреждают о возможных санкциях за неуплату.