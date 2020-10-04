Автор петиции Дмитрий Бурдыка написал, что столкнулся с языковой проблемой, когда решил воспользоваться Google Ads для рекламы своего сайта в Беларуси. Оказалось, Google Ads не хочет рекламировать на белорусском языке, хотя понимает и распознаёт его. Все попытки запустить рекламу блокирует. В рекламе также нельзя дать ссылку на страницу сайта на белорусском языуке. Аналогичная проблема с рекламой видео на You Tube с помощью Google Ads.





Дмитрий Бурдыка рассчитывает, что петиция поможет решить языковую проблему.