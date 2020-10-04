После обращения граждан урегулированием данного вопроса занялась Генеральная прокуратура. На сайте ведомства сообщается, что грубые нарушения по освоению площадки повлекли за собой «фактическую утрату социальной и природоохранной значимости рекреационной зоны Фрунзенского района г. Минска — Тучинского сквера».





Реконструкция сквера, которая была начата в 2009 году, до сих пор не завершена. За это время практически исчезли водные объекты, а деревья ослабли либо уничтожены.





Турецкий инвестор приобрел здание бывшего кинотеатра «Современник» в 2011 году, но так и не построил на этом месте культурно-развлекательный комплекс. В итоге образовалась строительная свалка, заросшая кустарником.





По мнению Генпрокуратуры, такая ситуация стала возможной в том числе из-за ослабленного контроля местных исполнительных и распорядительных органов за содержанием рекреационной зоны и ходом строительных работ.





По результатам рассмотрения предписания Генеральной прокуратуры Минский горисполкомом принял меры к:





· изъятию в состав земель г. Минска участков общей кадастровой стоимостью более 3,5 млн долларов США;





· прекращению права собственности на здание бывшего кинотеатра;





· предъявлению к оплате земельного налога.





Должностные лица, виновные в ненадлежащем контроле за использованием земель, привлечены к дисциплинарной ответственности.





В отношении субъекта хозяйствования начат административный процесс.





Вопрос по использованию земель, вовлечению их в гражданский оборот, Генпрокуратура взяла на контроль, сообщает сайт ведомства.