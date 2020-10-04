















«Нашей целью было сделать мясо из растений, которое по вкусу не отличалось бы от животного и было бы полезнее по своим свойствам», — отмечает разработчик идеи и основатель Eat Me At Андрей Черуха.





По его словам, за два года поиска к разработке были привлечены десятки технологов из разных стран, сделаны сотни тестов, рецептур фарша, в результаты были выработаны собственные технологии изготовления.





Андрей Черуха уточнил, что основание продукта — это текстурированный соевый белок, богатый растительными белками, по вкусу соответствуют дрожжевые экстракты, которые изготавливаются из неактивных дрожжей, они в своем составе очень богатые белками и витаминами группы В.





Для привкуса мяса и решения проблемы дефицита железа в рационе людей в состав разработчики добавили минералы Коджи, которые добываются естественным путем из мицелия Коджи (разновидность грибов, который часто используется в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов).



