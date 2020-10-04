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Украинский стартап разработал и запустил в производство растительное мясо

Украинский стартап Eat me at вывел на рынок растительное мясо, основой которого является текстурированный соевый белок.




Об этом сообщает Агропортал Украины

«Нашей целью было сделать мясо из растений, которое по вкусу не отличалось бы от животного и было бы полезнее по своим свойствам», — отмечает разработчик идеи и основатель Eat Me At Андрей Черуха.

По его словам, за два года поиска к разработке были привлечены десятки технологов из разных стран, сделаны сотни тестов, рецептур фарша, в результаты были выработаны собственные технологии изготовления.

Андрей Черуха уточнил, что основание продукта — это текстурированный соевый белок, богатый растительными белками, по вкусу соответствуют дрожжевые экстракты, которые изготавливаются из неактивных дрожжей, они в своем составе очень богатые белками и витаминами группы В.

Для привкуса мяса и решения проблемы дефицита железа в рационе людей в состав разработчики добавили минералы Коджи, которые добываются естественным путем из мицелия Коджи (разновидность грибов, который часто используется в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов).
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