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Более 100 магазинов «Белорусские товары» открылись в Брянской области

Предприниматели и предприятия Гомельской области открыли более 100 торговых точек под вывеской «Белорусские товары» в Брянской области.



Белорусы продают свои продукты и товары в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Стародубе, в Брасовском, Клетнянском, Мглинском, Навлинском, Комаричском, Севском, Суражском, Почепском Погарском, Трубчевском и Унечском районах.

В Брянской области работают два сборочных завода, созданных вместе с белорусами: «Брянсксельмаш», «Амкодор-Брянск».

В Клинцах представлены «Белорусские обои». Работают две компании с 100-процентным белорусским капиталом – «Белорусская продовольственная компания» в Брянске и торговый дом «Молочное кружево» в Клинцах.

В Брянской области представлена торгово-фирменная сеть белорусских брендов. В нее входят восемь магазинов в областном центре и 10 − в районах. Это фирмы «Витекс» и «Белита», три магазина «Милавицы», три магазина «Белвеста» и один − швейной фабрики «Нелва», сообщают местные СМИ.
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