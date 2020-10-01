Более 100 магазинов «Белорусские товары» открылись в Брянской области









Белорусы продают свои продукты и товары в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Стародубе, в Брасовском, Клетнянском, Мглинском, Навлинском, Комаричском, Севском, Суражском, Почепском Погарском, Трубчевском и Унечском районах.





В Брянской области работают два сборочных завода, созданных вместе с белорусами: «Брянсксельмаш», «Амкодор-Брянск».





В Клинцах представлены «Белорусские обои». Работают две компании с 100-процентным белорусским капиталом – «Белорусская продовольственная компания» в Брянске и торговый дом «Молочное кружево» в Клинцах.



