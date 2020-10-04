Кто из белорусов заплатит самые большие налоги в казну Украины









Со следующего года в реестр крупнейших налогоплательщиков входят компании, у которых объем дохода за последние четыре квартала превышал 50 млн евро, либо за этот же период они уплатили в украинский бюджет налогов, сборов и платежей (за исключением таможенных) 1,5 млн евро и выше. В текущем году последняя сумма была меньше (1 млн евро), из-за чего список сократился с 1629 до 1375 компаний. В реестре на 2020 год значилось девять компаний с белорусскими корнями, в 2021 году их стало восемь.





Не соответствуют больше требованиям ГНС нефтепродуктопроводная компания «Прикарпатзападтранс», одним из владельцев которой является влиятельный белорусский бизнесмен Николай Воробей, и дистрибьютор продукции Минского автомобильного завода «МАЗ-Украина». Зато в «белорусский список» включена компания «Агророзквит», поставляющая на украинский рынок калийные удобрения. Ее владельцами являются Белорусская калийная компания (60%) и британская фирма «Агрофертранс». Конечным бенефициаром последней называется местный бизнесмен Александр Скрипка.





Вновь включены в реестр крупнейших налогоплательщиков государственные поставщики топлива «БНК-Украина» (Белорусская нефтяная компания) и «БЗТ-Украина» («Белзарубежторг» Управления делами президента Беларуси), а также дилеры БелАЗа — «СТЛЦ БЕЛАЗ-Украина» и «Кривбасс-БЕЛАЗ Сервис СП».





Из частных компаний с белорусскими корнями самые большие надежды ГНС возлагает на «ЭПАМ Системз», «Асбис-Украина» и «Конте-Украина».





В общем списке крупнейших налогоплательщиков Украины кроме промышленных и торговых предприятий достаточно много представителей сферы спорта, образования и культуры. В него входят, например, ФК «Шахтер», Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальная опера Украины. Также в реестр на 2021 год включена студия «Квартал 95», основателем которой стал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.