Исследование: как белорусов атакуют «липовые» работники банков









Опрос проведен компанией OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в июне-июле 2020 года. В Беларуси в нем приняло участие 492 респондента, вопросы относились к первому полугодию 2020 года.





Согласно результатам исследования, в первой половине 2020 года со злоумышленниками, действующими от имени банков, хотя бы раз сталкивались 26 процентов белорусов. Более чем в половине случаев (63 процента) речь идет о телефонном мошенничестве. Причем примерно каждый второй звонок поступает в рабочее время – с понедельника по четверг, с 11 до 18 часов.





Злоумышленники собирают нужную информацию заранее и активно используют методы социальной инженерии. Так, в 30 процентах случаев они полностью называли правильные имя, фамилию и отчество того, кому звонили. Наиболее распространенными легендами были необходимость подтвердить данные (60 процентов), предложение кредита (58 процентов) и сообщение о блокировке карты (32 процента).





В 37 процентах случаев злоумышленники пытались выведать код из СМС или данные карты, а в 19 процентах случаев – убеждали перевести деньги якобы на безопасный счет.





По словам Дмитрия Кудревича, представителя «Лаборатории Касперского» в Беларуси, объемы телефонного мошенничества продолжают расти, но при этом, к сожалению, многие люди по-прежнему не умеют распознавать злоумышленников и лишаются денег в результате простейших схем.





«Настоящий сотрудник финансовой организации никогда не будет возражать против завершения разговора, а вот мошенник, наоборот, будет прилагать все усилия и прибегать к разным психологическим уловкам, чтобы тот, кому он звонит, не положил трубку. Поэтому в любом случае лучше закончить разговор и перезвонить на официальный номер банка», – пояснил он.





«Лаборатория Касперского» напоминает о базовых правилах безопасности, которые позволят противостоять телефонным мошенникам:





с осторожностью относиться к любым звонкам от людей, которые представляются сотрудниками банков;





не переходить по сомнительным ссылкам из СМС или сообщений в мессенджерах;





ни в коем случае никому и никогда не сообщать CVV и одноразовые коды из СМС или push-уведомлений;





в случае любых подозрений немедленно положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по номеру, у занному на обратной стороне карты.