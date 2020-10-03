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Депутат Верховной Рады: В Украине не хотят вводить экономические санкции против Беларуси

Украина выступает за введение исключительно политических санкций против Александра Лукашенко и его окружения.



Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность», инициатор создания межфракционного объединения в украинском парламенте «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко.

«Я считаю, что должны быть введены санкции против Лукашенко и его окружения и всех тех, кто фальсифицировал выборы, убивал и избивал людей. Украина должна ввести политические санкции против так называемой власти Беларуси во главе с узурпатором Лукашенко», - обозначил он свою позицию.

В то же время Гончаренко подчеркнул, что в сегодняшних реалиях вводить экономические санкции против Минска нецелесообразно.

«Экономические санкции Украина не должна вводить сегодня, потому что это может ударить и по интересам самой Украины», - подытожил он.
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