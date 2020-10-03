Эксперт: в Беларуси забастовки сказались на загрузке НПЗ





Это по цепочке скажется и на производстве нефтехимической индустрии», — уверена Иванова.





Тему забастовок на белорусских предприятиях сегодня затронул и Forbes. Журнал напомнил о том, что в $500 млн оценил ущерб от забастовок на белорусских промышленных предприятиях помощник президента Беларуси Валерий Бельский. Отсроченный ущерб от забастовок, по его мнению, «исчисляется миллиардами».





Как сообщалось, о забастовках рабочие белорусских предприятий объявляли после брутальных задержаний и разгонов силовиками мирных акций протеста, состоявшихся после 9 августа. 1 сентября премьер-министр Беларуси Роман Головченко объявил, что тема забастовок снята, все предприятия работают в штатном режиме.