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Эксперт: в Беларуси забастовки сказались на загрузке НПЗ

Вице-президент Российского союза химиков Мария Иванова сегодня на конференции «Argus Нефтегазохимия — 2020» рассказала о том, что в Беларуси продолжающиеся забастовки несут снижение загрузки нефтеперерабатывающих предприятий.


Это по цепочке скажется и на производстве нефтехимической индустрии», — уверена Иванова.

Тему забастовок на белорусских предприятиях сегодня затронул и Forbes. Журнал напомнил о том, что в $500 млн оценил ущерб от забастовок на белорусских промышленных предприятиях помощник президента Беларуси Валерий Бельский. Отсроченный ущерб от забастовок, по его мнению, «исчисляется миллиардами».

Как сообщалось, о забастовках рабочие белорусских предприятий объявляли после брутальных задержаний и разгонов силовиками мирных акций протеста, состоявшихся после 9 августа. 1 сентября премьер-министр Беларуси Роман Головченко объявил, что тема забастовок снята, все предприятия работают в штатном режиме.
Officelife.media
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