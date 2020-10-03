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Господдержка бизнеса в условиях коронавируса обошлась властям РБ в 34 млн. рублей

Господдержка белорусских предприятий и бизнеса в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более 34 млн. рублей.

Такую цифру озвучил премьер Роман Головченко в парламенте РБ.

"В рамках целого пакета указов предоставлены налоговые льготы и преференции около 47 тыс. субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям на общую сумму более 34 млн. рублей. Принято около 8 тыс. решений о предоставлении арендных каникул, объем поддержки составил более 30 млн. рублей", - сказал Головченко, которого цитирует БелТА.

Госбанки под гарантии правительства предоставили более 50 предприятиям кредиты на сумму около 700 млн. рублей, под гарантии местных органов власти - почти на 100 млн. рублей. Стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и соцобслуживания за работу в условиях эпидемии коронавируса составили 325 млн. рублей.

Для того, чтобы понять, много это или мало, обратимся к свежим новостям в экономике. Так, ради пополнения оборотки, в том числе и на выплату зарплат, БелАЗ продал облигации на сумму в $100 млн.

Сеть магазинов «Евроопт» выходит на рынок внешних заимствований, собираясь через продажу облигаций привлечь $300 млн. ради медленного и поступательного развития. Таким образом только 2 предприятия своими заимствования перекрывают весь объем помощи государства бизнесу в условиях коронавируса.
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