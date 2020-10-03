











«Кредит поступит, когда будет подписано межправительственное соглашение. Сейчас отрабатываются условия. Мы двигаемся по плану, цели обозначены — поддержка экономики. До конца года привлечем, я думаю, если ничего не случится», — приводит его слова БелТА





По словам премьера, нужно будет подписать межправительственное соглашение с Россией для получения первого транша. Речь идет о 500 млн долларов. Всего же Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко выделить 1,5 млрд долларов.





Министр финансов России Антон Силуанов позднее разъяснил, что кредит будет выделен трема траншами. 500 млн долларов Беларусь получит от России в российских рублях, 500 млн долларов должен выделить ЕФСР. Еще 500 млн долларов в следующем году также предоставит правительство России. При этом кредиты этого года пойдут на рефинансирование долгов перед РФ, ЕФСР и погашение задолженности перед Газпромом.