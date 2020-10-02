Круговая порука: лидера стачкома МТЗ Сергея Дылевского хотят уволить за "прогулы", которых не было
Сергея Дылевского, работника МТЗ и члена Координационного совета, пытаются уволить по статье за "прогулы".
Под "прогулами" подразумеваются 10 суток административного ареста, к которым его приговорил суд Заводского района, приравняв встречу с коллегами к митингу, сообщают Честные люди.
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Для того, чтобы избежать увольнения, Сергею необходимо получить справку о нахождении под стражей на Окрестина. На Окрестина выдавать справку на руки отказываются, ссылаясь на то, что могут ее выдать только по запросу нанимателя.
Администрация завода в свою очередь не хочет справку запрашивать, поскольку единственный правдоподобный способ законно уволить Сергей — это за "прогулы" из-за административного ареста.
16:36 02/10/2020
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