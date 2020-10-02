День не удался: белорусский рубль снова просел к доллару и евро

С начала месяца торги на бирже были проведены всего два раза. Белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,07%.





Курс доллара вырос на 0,0131 BYN до 2,6150 BYN/USD. За два предыдущих дня доллар подешевел на 0,0384 BYN.





Курс евро поднялся на 0,0140 BYN до 3,0681 BYN/EUR. До этого евро дважды снижался на общую сумму 0,0299 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0170 BYN до 3,3479 BYN/100 RUB. Напомним, что за среду и четверг, сотня российских рублей выросла в цене на 0,0500 BYN.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил сентябрь укреплением ко всем основным конкурентам, но потери августа отыграть не удалось:





курс доллара −0,0312 BYN (−1,18%);

курс евро −0,0871 BYN (−2,76%);

курс российского рубля −0,2626 BYN (−7,30%);

валютная корзина −4,59%.

Итоги августа 2020

курс доллара +0,2173 BYN (+8,91%);

курс евро +0,2608 BYN (+9,00%);

курс российского рубля +0,2813 BYN (+8,48%);

валютная корзина +8,73%.









Центробанк России

Рубль РФ сегодня вновь начал дешеветь к доллару и евро на Московской бирже. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 81 копейку до 78,0915 российских рублей, аналогичный курс евро поднялся на 86 копеек до 91,58 российских рублей.





Напомним, вчерашний курс евро был на максимуме за всю историю — 93,0237 российских рублей.





Итоги сентября 2020 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару и евро:





курс доллара подскочил на 4,60 RUB (+5,24%);

курс евро рванул вверх на 4,98 RUB (+6,75%).