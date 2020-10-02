



Разговор с Львом Марголиным интересен вдвойне, потому что он не только экономический теоретик, но и практик.





Член политсовета Объединенной гражданской партии — бизнесмен, которому нормально заниматься бизнесом не дает нынешнее белорусское государство. Разговор, конечно, об экономике...





— Одни считают, что кредит в полтора миллиарда долларов, выделенный Россией, пойдет на восстановление золотовалютного запаса страны. Другие говорят, что этими деньгами будут спасать умирающую белорусскую экономику. Вы говорили, что они и вовсе никуда не уйдут из России. Поясните, пожалуйста?





— Это тот случай, когда кто бы что ни говорил, все будут правы.

Действительно, у нас есть золотовалютные резервы, которые в августе просели почти на полтора миллиарда долларов, но их, в принципе, вполне достаточно, чтобы рассчитаться со всеми долгами, которые имеются на текущий момент. Если такое произойдет, они просядут еще больше.





Далее. Наши многолетние проблемы с экономикой в этом году очень серьезно усугубились, ибо с самого начала года мы не платили за газ, поскольку не были согласны с российской ценой.





В некотором смысле, это «палка о двух концах».





С одной стороны — мы на самом деле должны платить за газ в полтора раза больше европейских стран. С другой — сами виноваты, спасибо долгосрочному договору. Когда мы его заключали, цена в 126 долларов за кубометр была мечтой. Никто ж не знал, что она уменьшится в разы, и проигравшие с выигравшим поменяются местами. Как говорится, если взялся за гуж, не говори, что не дюж, — плати до конца.





Увы, белорусское руководство предпочло не платить.





Я так понимаю, если бы президентские выборы закончились для Лукашенко благоприятно, мы бы продолжали не платить и дальше. Выкручивали бы россиянам руки, чтобы те снизили цены. Но сейчас ситуация совсем другая, потому платить все-таки придется.





Каким образом осуществляется эта оплата?





«Белтопгаз» аккумулирует средства внутри страны. Все потребители платят в белорусских рублях, а с Россией надо рассчитываться в американских долларах. Даже если допустить, что у «Белтопгаза» есть сумма эквивалентная долгу в 325 миллионов долларов (а быть она по идее должна, мы ведь все платили), то ее появление на бирже может вызвать очередную девальвацию наших денег. При этом надо учесть, что курс доллара сначала года неизменно растет. Сейчас мы заплатим гораздо больше, чем заплатили бы вовремя.





На мой взгляд, выход здесь один — переодолжить на свободном рынке. Оптимально это было бы сделать с помощью евробондов. Они, конечно, не очень дешевые, но у Беларуси сложилась хорошая кредитная история, и проценты по займу сейчас не были б такими большими, как первоначально.





То есть шансы у Беларуси были вполне реальные. Особенно, если учесть ситуацию с коронавирусоми потенциальный кредит МВФ.





Но у нас все ляснулось, чтобы не подвергать экономику большому риску, срочно пришлось искать, где еще можно взять в долг деньги. Самым простым вариантом оказалась Россия. Не испугало даже то, что там тоже выкручивают руки и шантажируют дефолтом.





Следует также понимать, что у России есть определенные намерения относительно Беларуси. И необходим какой-то инструмент для их осуществления. Неправы те, кто считает, будто у Путина такая власть, что он сейчас прикажет и все сразу исполнится. Путин не всесилен. Беларусь как-никак суверенное государство. В наглую приказать не получится. Можно надавить. И кредиты здесь — проверенное средство.





Просто так их давным-давно никто не дает. Имеется ввиду полная вольница — вот деньги, хочешь — повышай зарплаты, хочешь — выдавай омоновцам премии.





В случае с российским кредитом был обоюдный интерес. Еще раз подчеркну: белорусская власть желала обезопасить свою экономику от рисков, россияне стремились получить дополнительный рычаг давления.





Давать сразу весь кредит россияне не собираются.Из кредитных полутора миллиардов долларов около миллиарда нам потребуются уже в этом году. Скорее всего, эти деньги пойдут на погашение долгов перед самой же Россией, все сведется к письменной фиксации расчетов за уже потребленный газ и погашения кредита предыдущего. Цифры просто перепишут с одной бумаги на другую.





После того, как в Кремле проследят, как были использованы эти деньги, они перечислят еще полмиллиарда. Второй транш будет выделен только после целевого использования первого.





— Недавно вы писали, что в один из месяцев власти еле-еле наскребли на выплату пенсий…





— Это касается не отдельного месяца, а тенденции длиной в несколько лет. У нас есть Фонд социальной защиты населения. Из каждой зарплаты в обязательном порядке в него отчисляются более 30 процентов. По мнению некоторых экономистов (в частности, Ярослава Романчука), это душит экономику, не дает ей нормально развиваться. Повышать данные выплаты нет смысла, ибо зарплаты сразу же станут «черными».





В течение нескольких лет в ФСЗН не хватает денег для выплаты пенсий, их берут из бюджета, куда закладываются соответствующие дотации. Фактически этот фонд к бюджету уже и присоединили.





Основная причина — рост зарплат при отсутствии роста экономики. Вслед за зарплатами немного растут и пенсии. Число рабочих мест постоянно уменьшается (те же айтишники уходят), а значит, и пенсионных отчислений становится все меньше. Недостающие средства и берутся в бюджете.





Говорить, что пенсии перестанут платить вообще, пока не приходится, потому что в бюджете есть так называемые секвестрируемые и несеквестрируемые расходы. То есть те, которые можно сокращать, и те, которые сокращать нельзя. К последним и относятся пенсии и зарплаты бюджетников.





Чтобы было понятней, возьмем конкретный пример.





Допустим, на медицину из бюджета выделяется энное количество миллиардов рублей. Кроме зарплат медперсоналу там заложены средства на строительство и ремонт больниц, покупку оборудования, лекарств, расходных материалов. Их и сокращают.





— То, что будут сокращения и без того мизерных средств на культуру и здравоохранение, понятно. А как с силовиками?





— Повторюсь, зарплаты пока не будут резать никому.





Что касается снабжения милиции, то здесь также много вопросов. Не думайте, что они жируют.С одной стороны, объявляется тендер на покупку двухсот бронежилетов, с другой — лично сталкивался с тем, что в милиции не хватает писчей бумаги, авторучек.





«Режут» всех и вся, но, по моим прогнозам, если не произойдет ничего экстраординарного, денег на пенсии и зарплаты бюджетникам на этот год и на следующий еще хватит.





Другой вопрос, какими будут цены...





— После встречи Путина и Лукашенко в Сочи, по вашему мнению, Кремль взял курс на отстранение Лукашенко от власти путем так называемой конституционной реформы. Буквально на следующий день Лукашенко дал понять, что досрочно уходить не собирается. Вы по-прежнему придерживаетесь своей точки зрения?





— Однозначно.





Я уже говорил, что у Москвы нет инструмента мгновенного отстранения Лукашенко от власти. Его не могут уволить или «напоить чаем», после инцидента с Навальным это исключено. У них есть лишь рычаги давления. Ими и пользуются.





Почему я говорю, что в Кремле решили поменять белорусского президента?





Многие знают, что Лукашенко часто проговаривается. Так случилось и в этом случае. Путин его спрашивает:





— Ты на Сахалине был!

— Не был.

— А на Байкале?

— Не был.

— А на Алтае?

— Не был.

— Так что ты там сидишь, в своем Минске?





О том, что Лукашенко надо уходить, заговорил Жириновский, это же озвучил известный кремлевский пропагандист Соловьев





Нынешняя белорусская власть для Путина все равно, что чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Действительно, броситьЛукашенко Путину никак нельзя, если его сметет белорусский народ, для россиян это может стать очень заразительным примером…





Лукашенко надо с должности убирать, но сделать это так, чтобы интересы России (в путинском понимании) не пострадали.





На мой взгляд, здесь возможны несколько вариантов. Прежде всего, казахстанский, когда (как Назарбаев) путем изменения Конституции Лукашенко, назначит досрочные президентские выборы, но сохранит за собой реальную власть. Как глава Госсовета, к примеру.





Приемлем для Путина и вариант добровольного ухода Лукашенко с передачей всей полноты власти премьер-министру, который назначает досрочные выборы. Но все это опасно, потому что есть такой субъект политики, как белорусский народ. Раньше его не брали в расчет, а теперь не принимать во внимание просто невозможно.





По моему мнению, если сегодня провести второй тур президентских выборов, где соперницей Лукашенко будет, скажем, Светлана Тихановская, она победит с большим отрывом. Даже если будут те же избирательные комиссии и тот же Центризбирком во главе с Ермошиной.





В первую очередь потому, что членов избирательных комиссий, которые привыкли к тому, что от них ничего не зависит, встряхнули так, что каждый из них прежде чем подписывать фальшивый протокол сейчас сто раз подумает.