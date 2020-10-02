







Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко во время обсуждения прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, передает Белта.





"Исходя из расчетов, рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, притом что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100% (к уровню 2019 года. - Прим.). И это притом, что многие развитые страны планируют выйти на докризисные показатели только в 2022 году", - сказал Роман Головченко.





Разработка пакета экономических документов на 2021 год началась три месяца назад. Вместе с тем, по словам премьер-министра, за прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран - торговых партнеров Беларуси, изменения цен на конъюнктурные товары, курсов валют, сохраняется высокая волатильность и неопределенность их динамики.





Глава правительства отметил, что прогноз 2021 года должен быть максимально реалистичен с учетом ресурсных возможностей экономики, основан на точных внешних и внутренних условиях.