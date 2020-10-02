Согласно официальной статистике, средний разрыв в уровне месячной заработной платы между мужчинами и женщинами в нашей стране в 1995 году составил 20,9%, в 2000 году он снизился до 19%, в 2011 году вырос до 26,3% и в 2018 году достиг своего исторического максимума в 27,4%. Разница между заработной платой мужчин и женщин увеличивается и за последние 20 лет выросла более чем на 30%. Об этом пишет научный сотрудник исследовательского центра BEROC Мария Акулова в работе «Женщины на рынке труда: Беларусь», пишет "Ежедневник".





Одна из основных причин этого в том, что на женщин в основном ложится забота о детях и домашнее хозяйство. А это в свою очередь отражается на их заработной плате, графике работы и конкурентоспособности.





Частично этому способствовала «щедрая» политика в отношении семьи, предусматривающая трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый государством.





Женщины более образованы

Уровень женского заработка ниже мужского независимо и от образования.





Эксперт отмечает, что около 36,7% белорусских работающих женщин имеют степень бакалавра или выше, а среди работающих мужчин эта цифра составляет лишь 26,1%. Тем не менее, все еще существует значительное гендерное расхождение в выборе области специализации.





Женщины более склонны изучать гуманитарные науки (77% студентов - женщины), общественные науки (90,3%) и медицину (74%), тогда как мужчины ориентированы на техническую специализацию (инженерные и технические науки - 72% студентов мужчины).









Также женщины сосредоточены в отраслях бюджетного сектора, где заработные платы существенно ниже (здравоохранение и социальные услуги - 85,7% всех занятых составляют женщины, образование - 81,7%). В более высокооплачиваемых сферах чаще трудятся мужчины.





Мария Акулова данную разницу частично объясняет существующим списком запрещенных для женщин профессий из-за вредных или опасных условий труда.





Первоначальный список включал 252 запрещенные профессии, в 2013 году он был сокращен до 181. Например, женщинам не разрешается работать стеклодувами, пожарными, водолазами, шахтерами и т. д. Наличие такого запрета сужает для женщин карьерный выбор и естественно сохраняется отраслевая сегрегация.





Из-за внутрисемейного разделения труда

Влияет на уровень оплаты труда и традиционное внутрисемейное разделение труда, указывается в аналитической работе.





В основном женщины ухаживают за детьми и выполняют обязанности по дому.





Согласно официальным данным, белорусские женщины тратят примерно на 2 часа больше в день на различную работу по дому по сравнению с мужчинами. Такая модель общества также влечет за собой наличие «штрафа за материнство». Основная ответственность за воспитание детей лежит на женщине, и это негативно влияет на уровне ее заработной платы.





Как считают исследователи, в среднем, материнство снижает заработную плату на 14,4%. Это, в сочетании с общим гендерным разрывом в оплате труда и отсутствием «штрафа за отцовство», означает, что суммарный «штраф за материнство» составляет 28,7%.





Что делать?

Как считает эксперт BEROC, пересмотр списка профессий, доступных только для мужчин, позволит обеспечить более равный доступ к профессиям и сократить уровень сегрегации.





Мария Акулова обратила внимание, что примеры из международной литературы свидетельствуют о том, что наряду с реформами, более равномерное разделение домашних обязанностей и развитие инфраструктуры по уходу за детьми были бы полезны для женщин. Все это повысило бы их эффективность, обеспечило бы профессиональный рост, а также вовлеченность в работу.





Эксперты также подчеркивают, что властям следует уделять больше внимания мерам по обеспечению равной оплаты труда мужчин и женщин в стране.