«Великий камень» выпустил токены в валюте под гарантии Банка БелВЭБ









Для инвестирования предлагаются 2 выпуска токенов каждый на сумму $200 тыс: со ставкой дохода З% годовых сроком на 1 год и со ставкой дохода 4,5% годовых сроком на 2 года.





Банковская гарантия свидетельствует об обязательстве Банка БелВЭБ возвратить владельцу токенов инвестированные средства на сумму приобретенных токенов в случае неисполнения данного требования со стороны «Великого камня».





Основной целью привлечения ресурсов в рамках этого ICO является реализация инвестиционного проекта по строительству на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» 3 корпусов производственных помещений общей площадью 26,71 тыс. м2 для размещения в данных помещениях производств резидентов индустриального парка.





«Данный финансовый инструмент открывает возможность всем желающим заработать на развитии крупнейшего индустриального парка Китая за рубежом – «Великий камень». Это уже не только межгосударственный проект, но и международный, в который с помощью покупки токенов могут инвестировать физические и юридические лица. Эти инвестиции в китайско-белорусский проект безопасны и гарантированы фактически третьей стороной – банком с российским капиталом, – заявил член Совета директоров ООО «ДФС» Кирилл Рудый. – Уже есть предзаказы на эти токены, и мы ожидаем, что они будут достаточно быстро выкуплены».





В этот же день, 1 октября 2020 года, ООО «БелВЭБ Сервис» подписало соглашение о сотрудничестве с Китайско-Белорусским СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». ООО «БелВЭБ Сервис» предоставляет возможность резидентам индустриального парка передать в общество на аутсорсинг обеспечивающие и вспомогательные бизнес-процессы, такие как бухгалтерский учет, кадровое администрирование, проверка контрагентов, маркетинг и другие, для фокусирования резидентами парка своей работы на основных видах деятельности, минимизации рисков и оптимизации ресурсов.





«Холдинг Банка БелВЭБ одним из своих приоритетов определил выход на китайский рынок, в том числе через динамично развивающиеся в Беларуси китайские компании. Банком была принята соответствующая концепция сотрудничества, создан China-Desk, привлечены китаеязычные сотрудники. Формируемая у нас сервисная экосистема позволяет китайским (и не только) клиентам получить в одном месте любую финансовую услугу, – отметил Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.







