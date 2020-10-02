Британские Виргинские острова раскроют бенефициаров





Правительство Британских Виргинских островов (БВО) заявило, что к 2023 году намерено создать публичный реестр бенефициарных владельцев зарегистрированных там компаний. Он будет работать в соответствии с международными требованиями по борьбе с отмыванием средств. Несмотря на то что власти БВО с недавних пор раскрывают информацию о владельцах компаний по запросу финансовых властей ряда стран, в том числе России, такие данные остаются недоступными для СМИ и широкой общественности. Это позволяет БВО оставаться одним из самых популярных офшоров в мире.





Премьер-министр Британских Виргинских островов (имеют статус Британской заморской территории) Эндрю Фахи сделал заявление в ходе заседания местного парламента. Он отметил, что «правительство берет на себя обязательства провести совместную работу с правительством ее величества (правительством Великобритании.— Прим.) по созданию к 2023 году публично доступного реестра бенефициарных владельцев компаний в соответствии с международными стандартами и стандартами ЕС, в соответствии с Пятой директивой ЕС по противодействию отмыванию средств (AMLD5)».





Премьер-министр добавил, что «в течение 12 месяцев с момента начала анализа выполнения директивы ЕС, намеченного на январь 2022 года, Министерство финансов БВО предоставит парламенту информацию о состоянии дел по работе над открытым для общественности реестром бенефициарных владельцев».





Если власти Британских Виргинских островов (имеют статус Британской заморской территории) выполнят взятые на себя обязательства, это может впервые сделать доступными данные о тысячах юридических лиц со всего мира, которые подчас используются для уклонения от уплаты налогов или сокрытия от общественности информации о реальных владельцах того или иного бизнеса.





Как известно, в октябре 2017 года ФНС РФ исключила Британские Виргинские острова из списка стран, не обеспечивающих обмен информацией с Россией для налогообложения. В соответствии с соглашением с 2018 года власти этой территории по запросам ФНС начали предоставлять информацию о владельцах зарегистрированных компаний. На тот момент в России было зарегистрировано более 4 тыс. юрлиц, созданных при участии компаний с BVI.





Но если власти по соответствующему запросу могут получить информацию о владельцах компаний на BVI, то получить такую информацию для других, например для СМИ или правозащитных организаций, довольно проблематично.

В первую очередь это связано с проволочками технического характера — необходи заполнять (.pdf) громоздкую форму запроса в формате PDF и затем отправлять этот запрос либо по факсу, либо по электронной почте, оплатить запрос (от $30 по каждому юрлицу) и ждать информацию из реестра. После чего, как правило на следующий день, приходит официальный ответ лишь о том, что искомая компания действительно зарегистрирована на БВО.





Дело в том, что в соответствии с правилами регистрации компаний на БВО ее владельцы могут поместить в реестр информацию о себе, но могут и не делать этого. В таком случае реестр не имеет права раскрывать информацию о владельцах. Это заметно усложняет доступ общественности и СМИ к тому, кто контролирует юридические лица на БВО, которым могут принадлежать крупные компании реального сектора той или иной страны — банки, промышленные компании и т. п. Все это и в итоге сделало БВО одним из самых популярных офшоров в мире.









В недавнем расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) именно Британские Виргинские острова упоминаются как «одно из крупнейших в мире офшорных финансовых убежищ».

По меньшей мере в 20% секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) о сомнительных операциях в американских банках, по которым ICIJ и сделал свое расследование, содержится клиент с адресом регистрации на БВО.





Счета в Великобритании и ее офшорах потребуют отчетов в ФНС

Вчера международная правозащитная организация Global Witness заявила, что намерение властей БВО сделать прозрачной информацию о бенефициарах является «большой победой для всех борцов против коррупции». «Это очень важное заявление со стороны БВО, учитывая, что эта юрисдикция является одним из самых популярных мест для преступников и коррупционеров, регистрирующих там компании. Каждый раз, когда появляется какая-либо информация о незаконных движениях средств, всплывает БВО,— отметила руководительница антикоррупционной программы в Global Witness Ава Ли.— Это является значительной победой для всех, кто борется против коррупции. Мы приветствуем решение правительства БВО. Теперь жизненно важно, чтобы все заморские территории сделали такие реестры, где вся информация и все данные будут полностью доступны и открыты».