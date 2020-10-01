"На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 миллиарда рублей, в том числе на погашение внешнего государственного долга – 4,2 миллиарда рублей, внутреннего – 700 миллионов рублей", – сказал глава белорусского правительства.





Роман Головченко отметил, что хотел бы сразу "упредить все комментарии, которые звучат в определенных средствах массовой информации, что страна рухнет под долгами".





"Никто никуда не рухнет. Средства эти предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития", – заверил он.





В этой связи премьер обратил внимание, что для сохранения макроэкономической устойчивости потребуется стабильное исполнение бюджета всех уровней. Для этого потребуется оптимизация долговых обязательств государства и балансировка бюджетов всех уровней.



