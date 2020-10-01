Беларусь в 2021 году на оплату госдолга направит почти 5 миллиардов рублей
Выплаты по внешним и внутренним заимствованиям в будущем году предусмотрены, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на президиуме Совмина, передает корреспондент Sputnik.
"На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 миллиарда рублей, в том числе на погашение внешнего государственного долга – 4,2 миллиарда рублей, внутреннего – 700 миллионов рублей", – сказал глава белорусского правительства.
Роман Головченко отметил, что хотел бы сразу "упредить все комментарии, которые звучат в определенных средствах массовой информации, что страна рухнет под долгами".
"Никто никуда не рухнет. Средства эти предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития", – заверил он.
В этой связи премьер обратил внимание, что для сохранения макроэкономической устойчивости потребуется стабильное исполнение бюджета всех уровней. Для этого потребуется оптимизация долговых обязательств государства и балансировка бюджетов всех уровней.
20:26 01/10/2020
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